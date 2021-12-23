Москва, , 01:59 — REGNUM Украина по-прежнему пытается нанести вред проекту «Северный поток-2». Об этом 22 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, политолог, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Цель жалобы «Нафтогаза» — отнюдь не желание снизить цену на газ для Украины и граждан Украины. Цель — навредить «Северному потоку-2», добиться введения любых ограничений в его работе, а возможно и санкций», — заявил эксперт.

Фактически борьба с «Северным потоком-2» — это девиз президентства Владимира Зеленского, один из его рекламных инструментов. Финансовую прибыль Украине эти инструменты не принесут, так же, как и не улучшат имидж страны. «Немцы прекрасно понимают необходимость нового газопровода и будут отстаивать его на европейском поприще», — резюмировал Бредихин.

Напомним, что украинская государственная компания «Нафтогаз» подала жалобу в Еврокомиссию на действия российской корпорации Газпром.