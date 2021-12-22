Москва, 23 декабря, 2021, 00:14 — ИА Регнум. Общественная палата Российской Федерации пополнилась пятью новыми членами. Напомним, что по итогам выборов в Государственную Думу 11 членов ОП РФ стали депутатами. По закону нельзя совмещать должности депутатов и членство в Общественной палате, поэтому 11 членов, получивших депутатские мандаты, вышли из состава ОП РФ, а вместо них в состав палаты вошли 11 новых членов.

ОП РФ Общественная палата

При этом ротация шести членов произошла «автоматически» — по итогам конкурсного отбора кандидатов от НКО, который проводился в 2020 году при формировании текущего состава: шесть новых представителей НКО (Мария Филатова, Михаил Богданов, Илья Семин, Леонид Бандорин, Илья Зотов, Елена Куратова) заменили шесть членов Палаты — представителей НКО, перешедших в Госдуму (Мария Бутина, Артем Кирьянов, Евгений Нифантьев, Юлия Оглоблина, Светлана Разворотнева, Султан Хамзаев).

Еще пять вышедших из состава ОП РФ членов (Елена Цунаева, Артем Метелев, Сергей Бурлаков, Николай Долуда, Михаил Киселев) утверждались в 2020 году указом Президента, поэтому кандидатов на замену им вновь определил Глава государства. Сегодня опубликован соответствующий указ. По решению Владимира Путина в состав ОП РФ вошли:

1. Аполихин Олег Иванович — директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А.Лопаткина, член-корреспондент РАН,

2. Гребенников Сергей Владимирович — заместитель директора Ассоциации электронных коммуникаций,

3. Кучмент Михаил Львович — вице-президент компании «Домашний Интерьер», член генсовета «Деловой России»,

4. Москвитина Наталья Игоревна — генеральный директор Благотворительного фонда «Женщины за жизнь», телеведущая телеканала «СПАС»,

5. Набиев Рустам Ильгизович — параспортсмен и блогер.

Новые члены, введенные в состав Палаты Президентом, — состоявшиеся профессионалы, известные в своей среде, пользующиеся доверием и авторитетом. Они органично дополняют те вакансии, которые освободились после перехода части членов Палаты в Госдуму: семейно-демографическая политика, предпринимательство, ИТ-индустрия, поддержка параспорта.

Известный врач Олег Аполихин — один из самых авторитетных специалистов международного уровня по вопросам репродуктивного здоровья, организации здравоохранения. Его вхождение в состав Палаты укрепит потенциал института в части экспертизы демографических процессов, выработки решений по повышению качества и доступности здравоохранения. С учетом поручения Президента Общественной палате по постоянному мониторингу реализации национальных проектов данное усиление состава ОП весьма востребовано. Олег Аполихин является доверенным лицом Президента (на выборах 2018 года).

Наталья Москвитина — хорошо знакомая широкой аудитории телеведущая первого православного телеканала «СПАС», главный редактор женского социального интернет-портала «Пчела». При этом Наталья Москвитина известна в благотворительной и общественной среде своей активной волонтерской и миссионерской деятельностью. Пройдя личные испытания, связанные с отношением некоторых медицинских специалистов к теме материнства, в 2016 году она основала Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женины за жизнь». В фонде работает более 3 тыс. добровольцев в двадцати городах России. Благодаря деятельности фонда более 1000 женщин сохранили беременность и родили детей.

Сергей Гребенников — один из самых цитируемых ИТ-специалистов в России, соавтор и организатор знаковых для развития российского сегмента сети «Интернет» проектов: «Премия Рунета», Российский Интернет Форум (РИФ), хакатоны «Цифровой прорыв», «Неделя российского Интернета» и др. ИТ-трек является одним из самых активных направлений работы ОП РФ — на ее площадке регулярно проходят обсуждения всех актуальных законодательных инициатив в данной сфере. Общественная палата через общественные советы, которые формирует, постоянно взаимодействует с Роскомнадзором, Минцифры по вопросам совершенствования регулирования деятельности компаний в Сети, защиты детей от деструктивного контента, защиты персональных данных, борьбы с распространением фейков и противоправной информации в Сети. Сергей Гребенников, безусловно, укрепит данное направление.

Михаил Кучмент — один из ведущих российских предпринимателей. Получив управленческий опыт в компаниях Samsung, «М.Видео», в 2008 году стал сооснователем компании «Домашний интерьер» (бренд Kika, затем Hoff). В настоящее время сеть магазинов Hoff является одним из лидеров российской розничной торговли в сегменте мебели и товаров для дома. Известен также как участник телешоу «Купите это немедленно» на телеканале «СТС». Помимо предпринимательской ведет активную общественную деятельность: постоянный участник крупнейшего в России благотворительного аукциона «Встреча с благотворительностью» (Meet For Charity), член генсовета «Деловой России». 26 марта 2020 года — участвовал во встрече Президента с представителями предпринимательского сообщества.

Рустам Набиев — уникальный блогер-параспортсмен (1,4 млн подписчиков в Instagram). 12 июля 2015 г. стал одним из участником трагических событий в 242-м учебном центре ВДВ в Омске: после обрушения здания казармы провел под завалами более семи часов, потерял обе ноги. С 2016 года — участник сборной команды Московской области по следж-хоккею (победитель международного турнира в Эльблонге, Польша, бронзовый и серебряный призер чемпионата России 2017 и 2018 годов). В 2020 году вошел в книгу рекордов России как первый человек, покоривший на одних руках высшую точку России и Европы — Эльбрус (5 642 м). Напрямую общался с Президентом во время встречи с представителями общественных организаций инвалидов 3 декабря 2020 года. Рассказал тогда о своей мечте покорить вершину в Гималаях. После разговора Рустаму удалось организовать экспедицию — в 2021 году стал первым в мире человеком, который на руках достиг вершины восьмитысячника Манаслу (8 163 м, Непал).