Комитет ГД по молодёжной политике подвёл итоги работы за осеннюю сессию
Москва, 23 декабря, 2021, 00:05 — ИА Регнум. С докладом об итогах работы комитета по молодежной политике Госдумы в осеннюю выступил председатель комитета Артем Метелев (фракция «Единая Россия»). На заседании также были заслушаны отчеты о деятельности Молодёжного парламента при Государственной Думе и утвержден состав Экспертного совета Комитета.
Комитетом подготовлены две законодательные инициативы: об обязательном страховании добровольцев (волонтеров) и по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части совершенствования налогового регулирования передачи товаров в благотворительных целях (фудшеринг). Законопроекты проходят процедуру согласования.
Комитет провел 16 мероприятий, включая 11 заседаний Комитета и 2 круглых стола, панельную сессию на форуме #МЫВМЕСТЕ и Парламентские слушания по теме развития волонтерства. По итогам мероприятий Комитета более 40 рекомендаций были направлены в 10 профильных федеральных органов исполнительной власти. 23 инициативы вошли в Долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года, утвержденную правительством РФ.
Менее чем за 3 месяца участниками мероприятий Комитета стали Председатель Государственной Думы, три руководителя фракций, 32 депутата, Министр науки и высшего образования РФ, 8 заместителей федеральных Министров, 12 представителей федеральных органов исполнительной власти, четыре представителя законодательных собраний субъектов РФ, 45 лидеров общественных и некоммерческих организаций, 170 волонтеров, 30 представителей студенчества образовательных учреждений с разных регионов страны очно и несколько сотен — в формате ВКС.
Перед членами Комитета выступил с отчетом Председатель Молодёжного парламента при Государственной Думе Дмитрий Шатунов, который рассказал о состоянии молодёжного парламентаризма в России.
В ходе выступления Дмитрий Шатунов рассказал о ключевых инициативах. Молодежный парламент принимал участие в разработке и принятии ФЗ «О молодёжной политике в РФ» и региональных законов «О молодёжной политике», выступил с инициативой по учреждению программы студенческого туризма, которая начала работу летом 2021 года, предложил ввести досудебную блокировку сайтов, которые содержат рекламу, запрещённую в Российской Федерации (финансовых пирамид, онлайн-казино и др.).
Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил утвердить состав Экспертного совета. В него открытым набором из более чем 800 заявок были отобраны более 70 специалистов в различных направлениях молодежной политики. Первое заседание Экспертного совета состоится до 15 февраля.