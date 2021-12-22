Москва, 23 декабря, 2021, 00:05 — ИА Регнум. С докладом об итогах работы комитета по молодежной политике Госдумы в осеннюю выступил председатель комитета Артем Метелев (фракция «Единая Россия»). На заседании также были заслушаны отчеты о деятельности Молодёжного парламента при Государственной Думе и утвержден состав Экспертного совета Комитета.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Государственная Дума

Автор «Наш комитет молодой, он был образован 12-го октября, а 13-го мы уже провели первое заседание. За эти 2 месяца мы провели 16 мероприятий: приняли федеральный бюджет на ближайшие 3 года, взяли в работу темы поддержки волонтеров, трудоустройства выпускников университетов и подростков, молодых инвалидов и выпускников детских домов, защиты прав и интересов студентов, повышения стипендий и оценке качества образования. Мы обещали молодым людям и представителям волонтерского движения, что будем использовать инструменты депутата Госдумы для наращивания поддержки движения, и мы свои обещания выполняем. Так, был разработан законопроект «О страховании волонтеров», проведены Парламентские слушания по теме волонтерства с участием Председателя Госдумы и лидеров фракций, итогом которых стали десятки рекомендаций в адрес Правительства по совершенствованию законодательства в области развития добровольчества, развитию инфраструктуры, запуска образовательных программ», — сказал Артем Метелев.

Комитетом подготовлены две законодательные инициативы: об обязательном страховании добровольцев (волонтеров) и по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части совершенствования налогового регулирования передачи товаров в благотворительных целях (фудшеринг). Законопроекты проходят процедуру согласования.

Комитет провел 16 мероприятий, включая 11 заседаний Комитета и 2 круглых стола, панельную сессию на форуме #МЫВМЕСТЕ и Парламентские слушания по теме развития волонтерства. По итогам мероприятий Комитета более 40 рекомендаций были направлены в 10 профильных федеральных органов исполнительной власти. 23 инициативы вошли в Долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года, утвержденную правительством РФ.

Менее чем за 3 месяца участниками мероприятий Комитета стали Председатель Государственной Думы, три руководителя фракций, 32 депутата, Министр науки и высшего образования РФ, 8 заместителей федеральных Министров, 12 представителей федеральных органов исполнительной власти, четыре представителя законодательных собраний субъектов РФ, 45 лидеров общественных и некоммерческих организаций, 170 волонтеров, 30 представителей студенчества образовательных учреждений с разных регионов страны очно и несколько сотен — в формате ВКС.

Перед членами Комитета выступил с отчетом Председатель Молодёжного парламента при Государственной Думе Дмитрий Шатунов, который рассказал о состоянии молодёжного парламентаризма в России.

Автор «Молодёжное парламентское движение в России — это больше 52 тысяч человек, Молодёжные парламенты в настоящий момент созданы в 83 регионах страны», — сообщил он.

В ходе выступления Дмитрий Шатунов рассказал о ключевых инициативах. Молодежный парламент принимал участие в разработке и принятии ФЗ «О молодёжной политике в РФ» и региональных законов «О молодёжной политике», выступил с инициативой по учреждению программы студенческого туризма, которая начала работу летом 2021 года, предложил ввести досудебную блокировку сайтов, которые содержат рекламу, запрещённую в Российской Федерации (финансовых пирамид, онлайн-казино и др.).

Председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил утвердить состав Экспертного совета. В него открытым набором из более чем 800 заявок были отобраны более 70 специалистов в различных направлениях молодежной политики. Первое заседание Экспертного совета состоится до 15 февраля.