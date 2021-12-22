Москва, 23 декабря, 2021, 00:23 — ИА Регнум. Диалога между ЕС и Минском не будет, а судьба ближневосточных мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, остаётся неясной. Об этом 22 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, политолог, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин.

(сс) Sandro Halank. Wikimedia Commons Олаф Шольц

«Прямого диалога между Брюсселем и Минском не будет. ЕС будет решать кризис в одностороннем порядке», — заявил эксперт.

Политолог не исключил транзита нелегалов в Турцию, которой активно выделяются европейские гранты на размещение беженцев из стран Ближнего Востока.

Эксперт допустил, что нелегалов могут направить на Украину. «Уже звучали призывы расселить мигрантов на территории Донбасса, Херсонской, Харьковской, Черниговской областей. Будет сформирован очередной кордон нестабильности у границ России. И не исключено, что среди мигрантов могут оказаться и радикальные исламисты, специально направленные для этих целей», — подытожил Бредихин.

Напомним, что ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил позицию непризнания Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии.