Абуджа, 23 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Нигерийский рэпер Wizkid (настоящее имя — Айодеджи Ибрагим Балогун) снял короткометражный фильм для расширенного издания своего последнего студийного альбома Made In Lagos, вышедшего в октябре 2020 года. Об этом 22 декабря рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Фильм получил название Made In Lagos (Deluxe) в честь расширенного издания пластинки, которое стало доступно на стриминговых сервисах в августе 2021 года. Видео длится 10 минут и включает в себя исполнение таких песен, как Anoti, Mood и Steady.

Новый короткометражный фильм следует за появлением WizKid в новом сингле под названием B. D'Or от рэпера Burna Boy (настоящее имя —Домини Ебунолува Огулу) на прошлой неделе.