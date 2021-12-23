23 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили личность Иосифа Сталина в честь 142-й годовщины со дня его рождения.

Артур Савин, , 07:20 — REGNUM День рождения российского революционера, советского политического, государственного, военного и партийного деятеля, руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны Иосифа Сталина стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Герасимов. Портрет Сталина.. 1939

"Сталин — великий человек. И этим всё сказано!» — пишет Арсений Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что Сталин сумел настроить работу всего государства таким образом, чтобы из отсталой сделать её практически первой.

«Принял страну с сохой, оставил с ядерным оружием, передовой наукой, образованием, медициной, промышленностью. Сколько не лей на него грязь, а с этими фактами никто поспорить не может», — отмечает Эдуард Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что Сталин является самой ненавистной исторической фигурой на Западе только лишь потому, что во время его правления Россия была на пике своей мощи.

Иосиф Виссарионович Сталин «Как мы уничтожим Америку»

«Великий правитель! И лишь врагам он ненавистен. Как и Иван Грозный. Да как и Владимир Путин, наконец! Потому что под их руководством страна укреплялась или укрепляется, а врагам нужна только слабая Россия, если вообще нужна», — указывает Сергей К.

Часть людей полагает, что величие СССР — вот главный показатель того, что Сталин являлся однозначным благом для нашего народа.

«Его осуждает только Запад и в негативном ключе он представлен только в западных учебниках. Потому что он был человеком, при котором не только народ победил в Великой войне, но и за десять лет развил промышленность (экономическое чудо СССР), построил вторую экономику в мире, и добился таких результатов благодаря своим личным качествам. Именно поэтому Запад его так ненавидит. Был бы у него достойный преемник, Советский Союз не только не развалился бы, но и стал бы номером один в мире по всем аспектам. Слава советским героям!» — написал Вадим Ф.

Иосиф Сталин и Георгий Жуков на Параде Победы. 1945

Ряд пользователей указывает, что, несмотря на экономические достижения, Сталин стал причиной смерти множества советских граждан, которые того не заслуживали.

«Сталин убил кучу ни в чём не повинного населения. То, что он строил, было построено на костях. Зачем нужно такое государство, в котором тебе нет жизни — только боль и страдание?» — задаётся вопросом Михаил А.

Нашлись и те, кто убеждены, что личность Сталина слишком многогранна, чтобы оценивать её как однозначно позитивную либо негативную.

«Экономические достижения СССР и массовые репрессии против собственного народа, либо же счастливый народ и малозначительная роль в мировых процессах. Вот две чаши весов, на которые, если называть вещи своими именами, стоит делать ставку. Либо одно, либо другое, потому что без одного и не будет другого», — считает Владимир Ш.

Военная продукция завода «Уралсельмаш». Курган. 1940-е

Отдельные комментаторы отмечают, что Сталин — это не просто личность, случайно попавшая в руководящее кресло СССР. Этот человек взял в руки бразды правления Советским Союзом потому, что их ему вручил советский народ, пишут граждане.

«Сталин пролил очень много крови, незаслуженной крови. Сталин — это трагедия для России. Но в то же время, Сталин — это Великая Победа. Сталин — победа над голодом. Сталин — это победа над рабским бессмысленным трудом двух сотен миллионов людей ради выгоды для кучки капиталистов. Сталин — это не просто человек — эпоха! Поэтому судить эпоху — самое глупое занятие, которым может заниматься взрослый человек», — поделился своим мнением Андрей Б.

Советский плакат о голоде

Напомним, 21 декабря пользователи интернета обсудили личность российского революционера, советского политического, государственного, военного и партийного деятеля, руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны Иосифа Сталина в честь 142-й годовщины со дня его рождения.