Лос-Анджелес, США, , 09:09 — REGNUM Американский ритм-н-блюз исполнитель The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) выпустил новое музыкальное видео на заглавный трек альбома Echoes Of Silence, который отмечает сегодня, 22 декабря, свою 10-ю годовщину. Об этом артист рассказал в своих социальных сетях.

The Weeknd (Абель Тесфайе) Скриншот с YouTube

К 10-летию записи в официальном YouTube-канале артиста появилось стилизованное музыкальное видео с CGI-визуализацией от японского художника Хадзимы Сораямы. В видео The Weeknd появляется в образе робота.

После выхода музыкального клипа The Weeknd рассказал о клипе в своем Instagram-аккаунте: «Хадзима Сораяма впервые воплотил своих роботов в жизнь, используя мою песню в качестве партитуры. Вот подарок для давних поклонников». Он также поделился фрагментом из фильма о производстве музыкального клипа. 10-минутный документальный ролик рассказывает о Хадзиме Сораяме и его команде художников, о том как они концептуализируют и воплощают свое искусство в жизнь.

https://www.instagram.com/tv/CXwNDgdpzyZ/

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