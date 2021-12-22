Москва, 23 декабря, 2021, 00:13 — ИА Регнум. Заявления Газпрома о выполнении обязательств по контракту испугали украинскую сторону. Об этом 22 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

«Прекращение поставок газа через Украину грозит превращением её газотранспортной системы в груду металлолома», — заявил эксперт.

Украинские власти вынуждены будут докупать газ по рыночным ценам, очень высоким на данный момент, что неминуемо ударит по бюджету страны. Это действие показывает серьёзный настрой Газпрома в вопросе сокращения прокачки через украинскую территорию, подчеркнул эксперт.

«Вопрос сейчас стоит следующим образом: сколько в итоге Украина потеряет газа и денег? То, что она потеряет, — сомнений не вызывает. Максимум, что здесь возможно — Евросоюз заставит качать через неё какой-то объём, чтобы давить на Россию. Но этот объём в любом случае будет меньше того, что шло через Украину все последние годы» — подытожил Трухачёв.

Напомним, что в корпорации Газпром 15 декабря выступили с заявлением о том, что корпорация уже осуществила транспортировку транзитом через Украину 40 миллиардов кубометров газа в ЕС, которые были законтрактованы. Объем поставок соответствует решению Стокгольмского арбитража.