Цхинвал, , 23:43 — REGNUM Поиски российского военнослужащего, попавшего под сход снежной лавины в Южной Осетии, приостановлены из-за наступления темноты до рассвета, сообщил 22 декабря журналистам замглавы республиканского МЧС Ацамаз Бестауты.

Лавина Simon

На месте поисков остаётся дежурная группа, продолжающая работу, уточнил он.

«Ночью работы приостановлены и возобновятся на рассвете», — сказал замминистра МЧС.

Всего в поисково-спасательной операции задействованы свыше 40 спасателей и спецтехника.

Напомним, 21 декабря пятеро российских военных попали под снежную лавину на югоосетинском выезде из Рокского тоннеля. Двое были спасены и уже выписаны из больницы, еще двоих военных спасти живыми не удалось, они погибли.

Поиски пятого продолжаются в сложных условиях снегопада.

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