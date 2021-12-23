Москва, , 00:10 — REGNUM Европейский союз пытается влиять на постсоветское пространство и поэтому хочет показать, что от него что-то зависит в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

После прошлогодней войны в Карабахе и последовавшего за ней мирного урегулирования, в котором Россия сыграла центральную роль, ЕС фактически оказался маргинализирован в регионе, считает эксперт.

Михаил Александров Стало ясно, что от ЕС ничего там не зависит. Поэтому европейскими странами предпринимаются попытки создать иллюзию своего влияния на процессы в регионе. Например, во Франции через некоторое время осудили Азербайджан как инициатора войны. Антироссийски настроенные армяне использовали это для того, чтобы изобразить, что, мол, Франция осудила Азербайджан как агрессора, а вот Россия нет. При этом забывают, что именно Россия и урегулировала конфликт, остановила азербайджанское наступление и принудила Азербайджан к компромиссу. В противном случае весь Нагорный Карабах был бы оккупирован азербайджанскими войсками.

По мнению эксперта, Парижем был предпринят чисто символический акт, а из него было раздуто какое-то мифическое влияние Франции на регион. ЕС таким образом, даже путём приписывания себе несуществующего авторитета, пытается усилить свою роль в Закавказье.

«Вот поэтому Алиева и Пашиняна и пригласили на встречу в Брюссель. Эта встреча даже не была отдельной, а ЕС просто воспользовался ситуацией и устроил её в рамках проходивших мероприятий по «Восточному партнёрству», — отметил политолог.

Напомним, что 15 декабря при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля прошла встреча между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.