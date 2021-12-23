23 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:09 — REGNUM Президент США Джо Байден и конгрессмены-демократы в Вашингтоне добились меньшего успеха, чем ожидали избиратели, согласно новому опросу. Между тем результаты отдельного социологического исследования, опубликованного на этой неделе, указали, что рейтинг одобрения Байдена достиг самой низкой точки за всё время его работы в Белом доме.

СМИ США Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание Fox News отмечает, что вялые результаты опроса появились на фоне того, как американские потребители обеспокоены инфляцией, ростом количества новых случаев заражений коронавирусом, а также продвижением законопроекта Байдена, известного как Build Back Better, который наткнулся на препятствие в Конгрессе в лице отвергающего его демократа Джо Манчина.

Джо Манчин- Сенатор от штата Западная Виргиния Wikipedia.org

Согласно опросу Morning Consult и Politico, проведенному 18−20 декабря, 41% опрошенных считают, что демократы не оправдали их ожиданий, по сравнению с 10% считающих, что они добились большего, чем ожидалось, при этом 32% уверены, что Демпартия оправдала ожидания.

Количество тех, чьи ожидания оправдал Байден, является сходным: 42% верят, что президент добился меньшего, чем ожидалось; 11% говорят, он сделал больше ожидаемого и 38% говорят, Байден оправдал ожидания, согласно опросу.

Между тем только 41% американцев теперь одобряют деятельность Байдена, выявил опрос NPR/PBS NewsHour/Marist College.

Опрос был проведен 11−13 декабря. Согласно PBS: 55% американцев не одобряют работу президента, 44% говорят, что сильно недовольны. Отметим, что показатель 55% — это на 20 пунктов выше, чем когда политик занял Белый дом, а результат «сильного неодобрения» на 6 пунктов выше, чем неделю назад.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Хорошая новость для Байдена заключается в том, что сегодняшние результаты опросов будут лучше, чем результаты опросов на следующей неделе. Плохая новость заключается в том, что это устойчивая тенденция, которой не видно конца. Если только он не достигнет 0,00% одобрения», — пишет voidwoken.

«Я независимый человек и за последние несколько десятилетий голосовал как за демократов, так и за республиканцев. Но на следующих выборах я буду голосовать только за республиканцев. Демократы превратили себя в партию, ставящую желания нелегальных иммигрантов выше потребностей граждан и инфляции. Демократическая партия сейчас находится в подчинении у радикальных левых, и превыше всего они ценят контроль, в то время как республиканцы ценят свободу. Я не говорю за других независимых», — отмечает DukeWNY.

«Любого, кто одобрил бы что-либо, касающееся администрации Байдена, необходимо лишить гражданства», — считает Zio653.

«Я скучаю по старым добрым временам, когда у нас был блестящий лидер, энергетическая независимость, сильная безопасная Америка, отсутствие мандатов на маску-вакцину, свобода, низкие цены на газ, низкие счета за электроэнергию, низкие цены на продукты питания, низкая инфляция, низкие процентные ставки и безопасная граница. Все это изменилось к худшему около 11 месяцев назад», — имеет в виду ChairmanXoBiden смену власти в Белом доме.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Инфляция вызвана не действиями частных граждан, а действиями правительства: искусственным увеличением денежной массы, необходимой для поддержания дефицитных расходов. Ни один частный растратчик или грабитель банков в истории не похищал сбережения людей в масштабах, сравнимых с грабежом, осуществляемым фискальной политикой правительств», — указывает j.harrison.

«Всё привязано к стоимости топлива, как только Байден убил трубопроводы, которые обеспечили нам энергетическую независимость, что разрушило производство, что как следствие повысило цены по всему миру, вызвало дефицит повсюду, а затем мы получили прекрасный подарок в виде инфляции. И всё это за наш счет, потому что Байден и его инфантильная партия плаксивых детей должны были отменить политику Трампа, которая работала и приносила стране процветание!» — восклицает fortherecord088.

«Более важный вопрос — кто эти люди, которые считают, что он хорошо работает и выполняет то, что обещал. Как они могут смотреть на то, что происходит, и думать, что это нормально? Я искренне недоумеваю, как кто-то может быть искренне доволен работой Байдена», — комментирует Red5794.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

«Сторонники Байдена не смотрят новости и не участвуют в повседневной жизни, как это делаем мы», — отвечает USAintrouble.

«Администрация Байдена разрушает Америку день за днем. После стольких лет жизни в этой стране я слышал все аргументы. Я убежден в превосходстве аргументов, которые приводят консерваторы. Консервативная версия общества — это лучший путь для Америки», — уверяет ChairmanXoBiden.

«У меня есть друг, который работает в крупном банке. В прошлом году генеральный директор выпустил письмо для него и других, в котором говорилось, что они являются необходимыми работниками… теперь он не может вернуться на работу, пока не пройдет вакцинацию… вся эта история была слишком политизирована с первого дня, она уже стоила нам выборов и в какой-то степени наших конституционных прав…» — пишет feetee095.

«Многие люди проголосовали за Байдена, потому что слушали, как СМИ рассказывали им, насколько плох Трамп. В действительности Трамп сделал очень много для того, чтобы Америка стала сильной и независимой нацией. Байден делает прямо противоположное. Я надеюсь, что в будущем американцы научатся судить о человеке по его поступкам, а не по тому, что говорят СМИ», — отмечает RighteousPath.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. По данным национального опроса NPR/Marist, опубликованного 9 декабря, работу президента одобрили только 43% граждан и осудили 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.