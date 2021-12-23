Лондон, , 09:08 — REGNUM Британский поп-исполнитель Эд Ширан поделился исполнением, а капелла своего трека Afterglow, записанным в церкви. Ролик с участием певца доступен на его официальном YouTube-канале.

Эд Ширан

Как отметил Ширан, версия, а капелла была выпущена, чтобы отпраздновать год с момента выхода оригинального трека. Afterglow стал внеальбомным синглом исполнителя. В октябре 2021 года он поделился своим четвертым полноформатным альбомом под названием «=».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эд Ширан выпустил праздничный совместный сингл с Элтоном Джоном Merry Christmas. Песня возглавила британские чарты спустя неделю после выхода в начале декабря.

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