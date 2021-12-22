Вологда, 22 декабря 2021, 23:26 — REGNUM Житель Канады, в коллекции которого оказалась медаль «За Отвагу», решил разыскать родственников фронтовика из Вологодской области Ивана Ефремова, чтобы отдать им семейную реликвию.
Как сообщает ИА «Вологда Регион», коллекционером оказался увлеченный историей русский эмигрант.
По ее словам, канадский коллекционер выкупил порядка 50 советских наград. Сейчас он со своей командой запустил поиск родственников фронтовиков в разных регионах России.
Как сообщало ИА REGNUM, в краже медалей фронтовика был уличен житель Оренбурга.