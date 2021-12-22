Вологда, 22 декабря, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Житель Канады, в коллекции которого оказалась медаль «За отвагу», решил разыскать родственников фронтовика из Вологодской области Ивана Ефремова, чтобы отдать им семейную реликвию.

Медаль «За отвагу»

Как сообщает ИА «Вологда Регион», коллекционером оказался увлеченный историей русский эмигрант.

«Однажды на одном из сайтов он увидел, что продаются советские награды. Мужчина стал их систематически покупать для того, чтобы впоследствии возвращать родственникам», — цитирует издание главу межрегиональной общественной организации «Вологодское объединение поисковиков» Ирину Метелкину.

По ее словам, канадский коллекционер выкупил порядка 50 советских наград. Сейчас он со своей командой запустил поиск родственников фронтовиков в разных регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в краже медалей фронтовика был уличен житель Оренбурга.