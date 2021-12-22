Ливерпуль, Великобритания, , 23:26 — REGNUM 22 декабря испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что 29-летний бразильский атакующий полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо входит в сферу трансферов «Эвертона». Клуб из Ливерпуля предпримет попытку подписать футболиста в зимнее трансферное окно.

Филиппе Коутиньо Pixabay.com

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» планирует в январе избавиться от Нету, Самуэля Умтити, Серджиньо Деста, Филиппе Коутиньо и Люка Де Йонга.

В текущем сезоне Коутиньо принял участие в шестнадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Вильярреала» и «Валенсии».

Коутиньо выступает за «Барселону» с 8 января 2018 года после ухода из «Ливерпуля». «Сине-гранатовые» заплатили за бразильца 135 миллионов евро. За последние четыре года трансферная стоимость футболиста по оценкам портала transfermarkt упала до 20 миллионов евро.