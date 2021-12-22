Москва, 22 декабря, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отправлен под арест по делу о заказном убийстве. Такое решение принял 22 декабря Басманный суд Москвы.

Kentucky.com Суд

Суд избрал Гафурову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 февраля 2022 года.

Гафурову предъявлено обвинение по двум эпизодам: ректора вуза обвиняют в подстрекательстве и приготовлению к убийству, а также в подстрекательстве к убийству, — совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о задержании Гафурова в Казани. Убийство, о котором идёт речь, было, как полагает следствие, совершено в 90-е.