Каракас, , 23:23 — REGNUM Венесуэла 22 декабря подписала соглашение с Экваториальной Гвинеей о предоставлении технической помощи в нефтегазовом секторе. Об этом сообщает венесуэльское информагенство El Universal.

Порт Малабо, Экваториальная Гвинея Embassy of Equatorial Guinea

По условиям соглашения Венесуэла берет на себя обязательство сопровождать Экваториальную Гвинею в вопросах развития углеводородной отрасли, а также предоставлять техническую помощь. Страны разработают план технической координации разведки месторождений, управления нефтеперерабатывающими предприятиями и обучения сотрудников.

«Правительство Венесуэлы намерено передать нам бесценный опыт, накопленный за более чем сто лет добычи нефти» — сообщил министр горнорудной промышленности Гвинеи Габриэль Мбаа Обианг Лима на пресс-конференции.

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