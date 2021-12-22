Каракас, 22 декабря 2021, 23:23 — REGNUM Венесуэла 22 декабря подписала соглашение с Экваториальной Гвинеей о предоставлении технической помощи в нефтегазовом секторе. Об этом сообщает венесуэльское информагенство El Universal.

Порт Малабо, Экваториальная Гвинея
Порт Малабо, Экваториальная Гвинея
Embassy of Equatorial Guinea

По условиям соглашения Венесуэла берет на себя обязательство сопровождать Экваториальную Гвинею в вопросах развития углеводородной отрасли, а также предоставлять техническую помощь. Страны разработают план технической координации разведки месторождений, управления нефтеперерабатывающими предприятиями и обучения сотрудников.

«Правительство Венесуэлы намерено передать нам бесценный опыт, накопленный за более чем сто лет добычи нефти» — сообщил министр горнорудной промышленности Гвинеи Габриэль Мбаа Обианг Лима на пресс-конференции.

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