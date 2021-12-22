Каракас, 22 декабря, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Венесуэла 22 декабря подписала соглашение с Экваториальной Гвинеей о предоставлении технической помощи в нефтегазовом секторе. Об этом сообщает венесуэльское информагенство El Universal.

Embassy of Equatorial Guinea Порт Малабо, Экваториальная Гвинея

По условиям соглашения Венесуэла берет на себя обязательство сопровождать Экваториальную Гвинею в вопросах развития углеводородной отрасли, а также предоставлять техническую помощь. Страны разработают план технической координации разведки месторождений, управления нефтеперерабатывающими предприятиями и обучения сотрудников.

«Правительство Венесуэлы намерено передать нам бесценный опыт, накопленный за более чем сто лет добычи нефти» — сообщил министр горнорудной промышленности Гвинеи Габриэль Мбаа Обианг Лима на пресс-конференции.