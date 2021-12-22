Элиста, 22 декабря, 2021, 23:10 — ИА Регнум. В Элисте сегодня, 22 декабря, произошло аварийное отключение электроснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«В результате аварийного отключения подача электроэнергии временно прекратилась на территории 1-го микрорайона, улиц Ленина, Хомутникова, Ипподромная, 8 Марта и переулка Выставочный», — уточнили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии ранее предупредили о резком ухудшении погодных условий с 22 декабря. Сообщается о морозах, сильном ветре и метели.