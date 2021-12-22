Тирана, 22 декабря, 2021, 23:16 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3696 человек выявили 343 новых случая заражения коронавирусом, скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 333. Об этом сообщило вечером 22 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана, Албания, 2019

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 206 616 случаев заражения коронавирусом, 198 263 человек излечились, скончались 3180 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 123 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5173, из них около половины — 2481 — приходятся на Тирану.