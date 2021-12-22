Москва, , 23:06 — REGNUM Власти РФ не знают, как обеспечить экономический рост страны. Об этом 22 декабря, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг на заседании пресс-клуба «Смягчение денежно-кредитной политики: безответственный призыв или рычаг для экономики?».

Руслан Гринберг © ИА REGNUM

«На самом деле мало кто знает, что надо делать. Как сказал один мой польский друг: «У вас положение прекрасное, но не безнадежное». И в этом много смысла, — сказал Гринберг. — А что на самом деле происходит? Экономический рост в РФ был только с 2000 года по 2007—2008 годы. И все говорят про какие-то структурные реформы. Все это ерунда. Это был рост цен на нефть с 10 долларов до 110. Экономический рост после этого только два-три года, когда была большая государственная активность: Олимпиада, остров «Русский» и так далее. Было много разных проектов, которые закончились. И всё закончилось».

Как пояснил Гринберг, частный бизнес не принял эстафету после того, как государственные инвестиции закончились.

«А почему это происходит? Частная активность парализована в стране из-за того, что она не поддерживается никем и ничем. И не приветствуется, — констатировал Гринберг. — Власти РФ считают, что малый и средний бизнес — это все жулики. И самое главное, что они не могут каким-то образом влиять на экономический рост. Потому что они не знают, что делать и что производить. Импорт гипертрофированный. От гвоздей до всего. Это стало следствием самого большого греха российских реформ. Это воспевание свободного рынка. И, как результат, сложилась такая структура экономики: нефть, газ и удобрения, «а остальное все купим». Это сдерживает активность предпринимательского духа в России».

Как полагает Гринберг, нужна «старомодная промышленная политика».

«Я другого выхода не выхожу. А не какие-то там структурные реформы», — сказал Гринберг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гринберг поспорил с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым о том, насколько важен для экономики РФ дешевый кредит.

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