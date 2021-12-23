Москва, , 00:05 — REGNUM «Нафтогаз» требует от Газпрома увеличить объёмы транзита с помощью жалоб в ЕС. Об этом 22 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нафтогаз просто хочет лишний раз напомнить о своём существовании. Ему кажется, что с помощью бесконечных жалоб на Россию удастся в полной мере удержать украинский транзит», — заявил эксперт.

Но решение будет приниматься исходя из интересов государств-членов Евросоюза, а не Украины. Украинская труба для Евросоюза ценна не сама по себе, а как рычаг давления на Россию, подчеркнул политолог.

«И важна ровно в той степени, в которой это нужно европейским покупателям российского газа», — отметил эксперт. Скорее всего, озабоченности Украины частично учтут — но произойдёт это из-за недовольства ЕС политикой России, а не из желания пойти навстречу украинскому руководству, резюмировал Трухачёв.

Напомним, что НАК «Нафтогназ» подала в Еврокомиссию жалобу на российскую корпорацию Газпром с требованием увеличить транзит через украинскую ГТС.