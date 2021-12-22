Москва, , 23:06 — REGNUM Певица Anikv (Анна Пурцен) стала новой гостьей на шоу «НПНТНО». Премьера видео состоялась на YouTube-канале проекта Encore Squad 22 декабря 2021 года.

YouTube

В рамках выпуска исполнительница поучаствовала в уникальной викторине, суть которой заключалась в отгадывании строчек из песен с плохой дикцией. Этот ролик стал дебютным в истории формата.

Напомним, что Anikv является представительницей творческого объединения «Газгольдер». В 2020 году состоялся выход композиции под названием «Меня не будет», принесшей девушке первую славу.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛСП анонсировал выход новой песни