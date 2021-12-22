Сыктывкар, 22 декабря, 2021, 23:05 — ИА Регнум. В Коми вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 363 596 человек. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация

«51 тысяча человек прошли ревакцинацию. Остаток вакцины более, чем достаточный — 143 тысячи доз», — сообщил чиновник.

Напомним, ранее глава республиканского минздрава заявил, что регион ждет поставку антиковидной вакцины для подростков.

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Как сообщало ИА REGNUM, темпы ковид-вакцинации в Коми не позволяют создать коллективный иммунитет к весне 2022 года.