Минск, , 23:04 — REGNUM Белорусский исполнитель ЛСП (Олег Савченко) сделал анонс нового трека. Соответствующей информацией артист поделился на своей странице в Instagram 22 декабря 2021 года.

Слушать музыку

https://www.instagram.com/p/CXyQuyDM_9d/

По словам музыканта, премьера работы может состояться в январе 2022 года. Однако точную дату выхода, а также название самой композиции, он не сообщил.

Напомним, что за свою карьеру ЛСП успел выпустить девять полноформатных проектов. Последней на данный момент работой исполнителя является сингл «Не убежал», премьера которого состоялась 17 декабря 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Моргенштерн удалил скандальный видеоклип