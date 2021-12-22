22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России, снимающий ограничение на право избираться более двух раз подряд руководителям регионов.

Артур Савин, , 23:33 — REGNUM Федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому теперь глава региона может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, но и снять его с должности глава государства может в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 22 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Федотов. Свежий кавалер. 1847

"Тот, кто будет служить на благо народа, — тот и будет избираться на несколько сроков подряд. Но если кто-то решит предпочесть служению личное обогащение, того в один миг не станет в губернаторском кресле», — уверена Наталья Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой закон позволит президенту осуществлять более тщательный и долгосрочный подбор кадров для руководства в регионах Российской Федерации.

«Поддерживаю. Многие губернаторы приходят во власть, выстраивают связи, налаживают работу, договариваются с бизнесом на долгосрочное сотрудничество, но когда срок подходит к концу, вся эта политико-производственная машина останавливается. Неправильно это как-то», — написал Николай Г.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что назначенные главой государства руководители регионов не позволят местным криминальным кругам пробить себе путь во власть.

«Этот закон направлен против олигархической власти и сепаратизма в регионах. А так же на укрепление суверенитета страны, укрепление вертикали власти, что позволит наказывать чиновников за бездействие и провинности», — считает Сергей К.

Часть людей полагает, что политическая ситуация в России после принятия данного закона сильно не поменяется, потому что во многих регионах и так можно наблюдать одних и тех же руководителей на протяжении уже десятков лет.

«А что-то разве изменится? Как были у власти одни и те же губеры, так они и останутся. Просто в Кремле подумали, что нехорошо, когда существующая форма вертикали власти не отражена в юридических документах. Восстановили справедливость, получается», — предполагает Кирилл О.

Ряд пользователей указывает на то, что из-за дефицита кадров в некоторых российских регионах можно видеть во власти либо самих олигархов, либо их ставленников. Граждане беспокоятся, что данный федеральный закон не сможет покончить со служителями золотого тельца на руководящих постах.

«Толку-то, если кругом олигархат во власти? Простого гражданина страны, неподкупного, принципиального, всем сердцем и душой за свою землю, не растратившего бюджет и не взявшего себе во благо ни копейки, просто не поставят на руководящую должность. Придётся строить карьерный рост через какой-нибудь клан или заделаться крупным бизнесменом», — поделился своим мнением Димка Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что снятие ограничения на право быть избранным руководителем региона может привести к негативным последствиям, ведь власть в значительной степени развращает людей.

«А как же сменяемость власти и прочие признаки демократического общества? Если губернатор долго сидит в своём кресле, то он с лёгкостью будет обходить на выборах своих конкурентов, ведь у него в руках такая власть! Он непременно воспользуется своим положением», — убеждён Василий О.

Власть Цитата из аф «Сказ о четырех с половиной татами». реж. Юаса Масааки. 2010. Япония

«Я считают, что когда власть долгое время несменяема, она становится невменяема», — пишет Михаил В.

Напомним, 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому теперь глава региона может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, но и снять его с должности глава государства может в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием.