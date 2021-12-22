Москва, , 23:03 — REGNUM Российский рэп-музыкант Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) убрал из публичного доступа клип на песню «Розовое Вино 2», записанную при участии Yung Trappa (Владислав Ширяев). Известно, что удаление видео произошло на YouTube-канале артиста 22 декабря 2021 года.

Рэпер Моргенштерн Okras

Ранее содержимое клипа стало поводом для проверки полицией, в результате которой 3 июня 2021 года суд оштрафовал рэпера на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Возможно, что именно этот штраф связан с удалением клипа с популярного сервиса, однако сам исполнитель эту новость никак не прокомментировал.

Напомним, что 24 ноября 2021 года Моргенштерн тайно покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками. 10 декабря артист представил видеоклип на композицию под названием «Домой», снятый на территории Дубая (ОАЭ).

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