Монако, , 23:01 — REGNUM 26-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин пропустит сегодняшний матч девятнадцатого тура французской Лиги 1 2021/22 с «Ренном» из-за результатов теста на наличие коронавируса. Об этом 22 декабря сообщило издание «Матч ТВ».

Футбольный клуб «Монако»

Матч «Монако» — «Ренн» пройдет в Монако на стадионе «Луи II» и начнется в 23:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рудди Буке.

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Марипан, Дисаси, Энрике, Сидибе, Тчуамени, Якобс, Фолланд, Матазо, Диоп, Бен-Йеддер.

«Ренн»: Гомис, Трюффе, Баде, Омари, Траоре, Буриго, Тэт, Майер, Мартен, Терье, Лаборде.

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 23-х матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитым мячами и пятью результативными передачами.