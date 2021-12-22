Лос-Анджелес, США, 22 декабря, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон) сказал, что хочет создать современный ситком, используя в качестве вдохновения американский комедийный сериал «Шоу Косби». Об этом 22 декабря сообщает портал NME.

Alex Const 50 Cent

Сериал «Шоу Косби» транслировался в период с 1984 по 1992 год. В своем новом посте в Instagram-аккаунте рэпер похвалил актрису Филисию Рашад, сыгравшую в сериале Клэр Хакстейбл. Рэпер написал: «Я был влюблен в Филисию Рашид в детстве. Думаю, что «Шоу Косби» — это было единственное представление черной любви по телевизору в то время. Я должен сделать нам новый сериал».

В последние годы 50 Cent все активнее участвует в телевизионной индустрии. Ранее он снялся в главной роли криминальной драмы «Проект: Власть». В 2020 году был анонсирован сериал «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» с участием 50 Cent.