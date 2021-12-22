Лондон, 22 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. На территории Британии за прошедшие сутки зарегистрировано самое высокое число новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 22 декабря телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По данным властей, за сутки в стране было выявлено более 106 122 случая COVID-19. Это является самым большим суточным числом за всё время пандемии.

Предыдущий максимум суточных заражений составлял 93 тыс.

При этом за последние 24 часа умерли 140 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению властей Британии новая волна коронавируса вызвана штаммом «Омикрон», хотя в стране вакцинировано более 83% взрослого населения.