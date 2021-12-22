Сыктывкар, 22 декабря, 2021, 22:57 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 41 человека, прошедшего ковид-вакцинацию. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Russian.news.cn Заболевший COVID-19

«Из этих заболевших 38 лечатся амбулаторно. В 99% случаях привитые переносят заболевание легко», — подчеркнул чиновник.

Напомним, глава минздрава Коми призвал жителей региона вакцинировать от ковида детей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 211 носитеелй коронавируса.