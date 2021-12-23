Берлин, , 00:13 — REGNUM Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости вести диалог с Москвой для предотвращения российско-украинского конфликта. Об этом сообщает 22 декабря немецкий журнал Spiegel.

Анналена Бербок

Глава дипломатии ФРГ отметила, что в настоящее время десятки тысяч российских военнослужащих дислоцированы на базах на юго-западе страны, и выразила мнение, что «вторжение в соседнюю страну кажется вполне вероятным исходом».

«Я очень волнуюсь. Чрезвычайно важно, чтобы Россия вернулась за стол переговоров», — заявила Бербок после переговоров со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном в Берлине.

«Очевидно, что мы можем разрешить этот серьезный кризис только путем диалога. Предложения и требования России не могут быть основой решения. Но именно поэтому мы должны разговаривать друг с другом», — сказала она.

Ассельборн со своей стороны также высказался за активизацию усилий по налаживанию «структурированного диалога» между европейскими государствами и Москвой.

«Должна существовать возможность заменить подобное воинственное поведение цивилизованным диалогом. Экономические санкции и военные операции никому не нужны», — отметил он.