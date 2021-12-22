Краснодар, 22 декабря, 2021, 22:55 — ИА Регнум. 22 декабря пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» объявила о завершении сделки по переходу 21-летнего норвежского форварда «Буде-Глимта» Эрика Ботхейма. «Быки» заплатили «Буде-Глимту» 5 миллионов евро за переход футболиста. При этом портал transfermarkt оценивает Ботхейма в 600 тысяч евро.

ФК «Краснодар»

Трансфер состоится 7 января 2022 года, в первый день зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Лиги Конференций УЕФА Эрик Ботхейм принял участие в двенадцати матчах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В минувшем сезоне Элитсерии 2021 на счету нападающего 18 (15+3) очков по системе гол+пас.