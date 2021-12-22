Москва, , 22:51 — REGNUM Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов не сошлись во мнениях о том, какое значение для российской экономики имеет дешевый кредит и политика Центрального банка РФ. Это, как передает корреспондент ИА REGNUM, произошло 22 декабря на заседании пресс-клуба «Смягчение денежно-кредитной политики: безответственный призыв или рычаг для экономики?».

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Рассуждая о политике Банка России, Титов заявил, что регулятор держал высокую ставку в течение долгого времени и тем самым помешал экономическому росту России. Однако Гринберг не согласился с этим и заявил, что в инвестиционной активности в России банковский кредит почти не играет никакой роли.

«А если бы ключевая ставка была меньше, то брали бы деньги и что-то производили? Я так не думаю. Если я знаю, что мои табуретки продаются, то я всегда найду кредит для того, чтобы сделать их и продать. Но нет спроса для того, чтобы что-то производить», — сказал Гринберг.

Отвечая на это Титов призвал не забывать, что, как показывает практика, инвестор идет туда, где «соотношение риск/доходность является нормальным».

«А у нас сегодня соотношение риск/доходность является ненормальным. Потому что риски достаточно высокие, а доходность упала, — посетовал Титов. — Риски — это защита собственности, политические риски, уголовные преследования. Проблема в том, что у нас за последние годы резко упала доходность. У нас сегодня выгоднее произвести в Китае и привезти обратно. У них налоги ниже».

Кроме того, развивая свою мысль, Титов поинтересовался у Гринберга, действительно ли экономист верит в то, что политика ЦБ РФ по повышению ключевой ставки приведет к уменьшению инфляции.

«Да, я уверен, что она уменьшится», — ответил Гринберг.

Титов в связи с этим заявил, что инфляция в России растет из-за импорта и что Россия фактически импортирует рост инфляции.

Однако, по мнению Гринберга, не стоит ждать экономического роста в РФ, даже если ключевая ставка Банка России вдруг понизится с нынешних 8,5% до 5%.

На это Титов возразил, что сейчас стоимость денег в РФ «является практически блокирующей и запретительной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гринберг обратил внимание на то, чем российская экономика отличается от экономик развитых стран.

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