Москва, 22 декабря, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Постоянно освещающие кремлёвскую повестку СМИ будут в этом году участвовать в пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил 22 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью НТВ. Количество СМИ ограничено связанными с пандемией требованиями Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Отметив, что все желающие на мероприятие попасть не смогут, Песков уточнил:

«В первую очередь из федеральных и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, тех, кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня. Естественно, приоритет у крупных СМИ».

Напомним, ежегодная пресс-конференция Путина состоится завтра, 23 декабря. Мероприятие пройдет в московском Манеже.