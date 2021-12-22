Кингстон, 22 декабря, 2021, 23:22 — ИА Регнум. На Ямайке зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает 22 декабря агентство Nation News.

Пляж. Ямайка

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Вирус был выявлен британскими медиками у путешественника, вернувшегося в Соединённое Королевство из Ямайки, а геномное секвенирование подтвердило, что речь идёт о новом штамме.

«Мы были проинформированы системой регулирования здравоохранения Великобритании о путешественнике из Ямайки с положительным результатом на «Омикрон» — сообщил министр здравоохранения Ямайки Кристофер Туфтон.

«Из этого можно сделать несколько выводов, — добавил он, — британский пациент мог быть инфицирован кем-то из местного населения, а также достаточно много взаимодействовать, находясь здесь, чтобы заразить других».