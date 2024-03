Чикаго, США, 22 декабря, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Американский рэпер The Kid LAROI (настоящее имя — Чарльтон Ховард) рассказал о том, как стал свидетелем последних моментов жизни Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) в документальном фильме режиссера Томми Оливера Juice WRLD: Into the Abyss.

Antonio Rull Рэп

Рэпер, родившийся в Сиднее, присутствовал при смерти Juice WRLD, когда они летели из Лос-Анджелеса в Чикаго. Покойный чикагский рэпер скончался после приступа в аэропорту Мидуэй в Чикаго в декабре 2019 года. Премьера Juice WRLD: Into the Abyss состоялась на канале HBO 16 декабря, в фильме рассказывается о жизни и карьере рэпера. В отрывке из документального фильма The Kid LAROI рассказал о том, что произошло после того, как они покинули самолет.

https://www.instagram.com/p/CXpc2agr6CI/

«Я вспомнил, как вышел и увидел через окно полицию и подумал: «Какого хрена?» — рассказывает он Томми Оливеру. «Они сказали: «Все достаньте свои паспорта». Я сидел, а Juice WRLD сидел напротив меня… G Money (настоящее имя — Гаррет Бертон) сидел там же. Я помню, как Juice WRLD и G Money пожали друг другу руки. Я как бы застыл, я действительно не знал, что я могу сделать, чтобы помочь ему», — продолжил он. «Мы все просто сидели там и паниковали… Очевидно, все начали волноваться еще больше, когда к нам подошла полиция и надела на всех наручники».

Ранее The Kid LAROI подтвердил окончание своей эры альбома F*ck Love в прошлом месяце музыкальным клипом на трек Still Choose You. В посте в Instagram рэпер сказал, что решил «отвлечься от всего и сосредоточиться на следующем проекте».