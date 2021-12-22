Москва, 22 декабря, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Россия серьезно отличается от стран с развитой экономикой, и поэтому любое увеличение ликвидности в РФ автоматически ведет к росту цен. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 22 декабря заявил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг на заседании пресс-клуба «Смягчение денежно-кредитной политики: безответственный призыв или рычаг для экономики?».

ИА REGNUM Руслан Гринберг

«Россия — специфическая страна. И мне нравится далеко не всё, что происходит в политике Центрального банка. И 30 лет я ругаю эту политику, потому что она абсолютно не соответствует тем реалиям, которые складываются в России. Но в последнее время я думаю о том, что Центральный банк не виноват в том, что он все время вынужден бороться с инфляцией и игнорировать экономическую активность», — сказал экономист.

Как полагает Гринберг, это связано с тем, что Россия серьезно отличается от стран с развитой экономикой, в которых «много производителей и много продавцов».

«Что нужно сделать, чтобы экономика росла? Не придумано ничего, кроме как печатать деньги. И когда деньги печатают, то сначала они в качестве дополнительного спроса идут в производство, и только потом начинают повышаться цены. Но в России ситуация другая. Потому что в России нет большого количества продавцов и производителей. И я уже не говорю о возможности монополистических сговоров, потому что если у вас мало продавцов и мало производителей, то вы легко можете сговориться. И [поэтому] любые денежные вливания и любое увеличение избыточной ликвидности автоматически ведет к росту цен, — сказал Гринберг. — «Инфляционногенность» нашей экономики громадная. Любые траты денег чреваты мгновенным повышением цен. Это очень важная история. Мы еще не такая экономика, когда можно выбирать между экономической активностью и низкими ценами. У нас нет такого выбора, к сожалению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании клуба выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который усомнился в том, что в мире существуют действительно независимые центральные банки.