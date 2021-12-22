Париж, 22 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Во Франции за последние сутки зафиксировано свыше 84,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщают 22 декабря французские СМИ со ссылкой на правительство.

International Labour Organization ILO Анси, Франция

Отмечается, что это рекордное число суточных заражений. Уточняется, что больше было зафиксировано в ноябре 2020 года — около 87 тыс. случаев.

Количество новых случаев заражения стало на 28% выше, чем неделю назад.

За 24 часа умерли 170 пациентов с диагнозом «коронавирус».

Рост числа новых заражений отмечается на фоне заявлений правительства Франции о высоком уровне вакцинации населения. Власти объясняют это появлением нового штамма «Омикрон».