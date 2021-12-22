Рим, 22 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Возможно, Италии следует пересмотреть ранее принятое решение не добывать газ самим, а закупать его за рубежом, заявил в интервью Il Messaggero в среду, 22 декабря, министр «по вопросам экологического перехода» Роберто Чинголани.

(сс) aherrero Добыча газа

Сейчас в Италии добывается около 4 млрд кубометров в год, этот показатель может быть удвоен — следует использовать все возможные средства для снижения стоимости энергоносителей для потребителя, отметил министр.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» в 2021 году и предусмотрели еще 3 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц.