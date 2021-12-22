Мурманск, , 22:44 — REGNUM Мурманский следком возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка, получившего травмы при катании с горки в Гаджиево. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Катание с горки Марина Каширская © ИА REGNUM

«Установлено, что днем 22 декабря в районе пешеходной зоны на улице Ленина в городе Гаджиево силами подрядной организации выполнялись работы по содержанию улично-дорожной сети. В момент проезда грузового автомобиля вдоль склона возле дома 38, под его заднее левое колесо попал ребенок, 2014 года рождения, катавшийся на горке. С травмами мальчик доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела будет выполнен комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление обстоятельств происшествия, будут установлены лица, в том числе среди представителей муниципалитета, ответственные за произошедшее и допустившие возможность травмирования малолетнего.

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