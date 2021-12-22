Рим, 22 декабря, 2021, 22:43 — ИА Регнум. 22 декабря в Риме на стадионе «Стадио Олимпко» «Рома» в матче девятнадцатого тура итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграла вничью с «Сампдорией». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

Первый мяч на 72-й минуте встречи забил форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов — 1:0. Через восемь минут Маноло Габбьядини спас команду из Генуи от поражения — 1:1.

Желтые карточки: Бартош Берешиньский 44', Владимиро Фальконе 60', Кристоффер Аскальдсен 61'.

Составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Винья (Шомуродов, 67'), Верету (Эль-Шаарави, 67'), Мхитарян, Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 47').

«Сампдория»: Фальконе, Ауджелло, Колли, Есида, Берешиньский (Чиерво, 76'), Сильва, Экдаль (Феррари, 37'), Аскильдсен (Йепес, 89'), Кандрева (Депаоли, 89'), Капуто (Квальярелла, 76'), Габбьядини.

Статистика матча («Рома"/ «Сампдория»)

Удары 15/10

Удары в створ 4/2

Владение 55%/45%

Угловые 10/2

Нарушения 6/8

После девятнадцатого тура «Рома» Жозе Моуриньо, набрав 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» с двадцатью очками идет на пятнадцатой позиции.