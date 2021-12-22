Женева, Швейцария, , 22:42 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 541 319 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5735 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 22 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 275 233 892 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 364 996 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 543 414 выявленных инфицированных и 6488 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.