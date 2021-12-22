Ватикан, 22 декабря, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Дистанционное обучение интеллектуально обедняет школьников и студентов, сказано в заявлении «Папской академии ради жизни», опубликованном в среду, 22 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Учащиеся проводят время без учителей и товарищей, а значит, недополучают и важные навыки построения отношений, отметили ватиканские эксперты.

«Школы должны быть открыты (т.е. работать в очном режиме — прим. ИА REGNUM) ради блага детей», — убеждены в академии.