Хьюстон, США, , 23:07 — REGNUM Американская блюз-рок группа ZZ Top продала права на использование своего имени и на свой музыкальный каталог звукозаписывающей компании BMG Entertainment за нераскрытую сумму. Об этом 22 декабря сообщил портал NME.

Музыка (сс) StockSnap

Несмотря на то, что финансовая сторона сделки не разглашается, ожидается, что она принесла американской группе многомиллионную сумму, поскольку ZZ Top за свою карьеру продали более 50 миллионов альбомов по всему миру.

Сделка охватила все «музыкальные интересы» ZZ Top. Менеджер группы Карл Стабнер сказал в своем заявлении: «Мы гордимся тем, что продолжаем сотрудничать и расширяем наши давние отношения с BMG. Эта сделка гарантирует, что наследие ZZ Top сохранится для будущих поколений». Генеральный директор BMG Хартвиг Масух добавил: «Эта сделка является свидетельством успеха, стойкости и постоянной музыкальной значимости ZZ Top, а также силы нашего партнерства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лейбл BMG также добавили в свой каталог американскую глэм-рок группу Motley Crue, заключив крупную сделку на 150 миллионов долларов.

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