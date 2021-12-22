«Интер» одержал минимальную победу над «Торино»
Милан, Италия, 22 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. 22 декабря в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче девятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Торино» со счетом 1:0. Единственный мяч на тридцатой минуте встречи забил фланговый атакующий защитник сборной Германии Дензел Думфрис после передачи Эдина Джеко.
Желтую карточку получил Хакан Чалханоглу на 65-й минуте. На матче работала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.
Стартовые составы команд:
«Интер»: Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриниар, Думфрис (Д'Амброзио, 82'), Видаль (Сенси, 82'), Брозович, Чалханоглу (Весино, 69'), Перишич (Димарко, 90'), Джеко, Мартинес (Санчес, 69').
«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Джиджи, Буонджорно (Родригес, 65'), Побега (Мандрагора, 65'), Лукич, Пьяца, Айна, Синго (Ансальди, 76'), Брекало (Прат, 76'), Санабрия (Варминг, 59').
Статистика матча («Интер"/ «Торино»)
Удары 14/12
Удары в створ 3/3
Владение 54%/46%
Угловые 7/4
Нарушения 10/17
«Интер», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 46 очков, укрепился на чистом первом месте. «Торино» с 25-ю очками остался на одиннадцатой строчке.