Милан, Италия, 22 декабря, 2021, 22:35 — ИА Регнум. 22 декабря в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Интер» в матче девятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Торино» со счетом 1:0. Единственный мяч на тридцатой минуте встречи забил фланговый атакующий защитник сборной Германии Дензел Думфрис после передачи Эдина Джеко.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Желтую карточку получил Хакан Чалханоглу на 65-й минуте. На матче работала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Ханданович, де Врей, Бастони, Шкриниар, Думфрис (Д'Амброзио, 82'), Видаль (Сенси, 82'), Брозович, Чалханоглу (Весино, 69'), Перишич (Димарко, 90'), Джеко, Мартинес (Санчес, 69').

«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Джиджи, Буонджорно (Родригес, 65'), Побега (Мандрагора, 65'), Лукич, Пьяца, Айна, Синго (Ансальди, 76'), Брекало (Прат, 76'), Санабрия (Варминг, 59').

Статистика матча («Интер"/ «Торино»)

Удары 14/12

Удары в створ 3/3

Владение 54%/46%

Угловые 7/4

Нарушения 10/17

«Интер», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 46 очков, укрепился на чистом первом месте. «Торино» с 25-ю очками остался на одиннадцатой строчке.