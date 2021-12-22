София, 22 декабря, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В Софии скончалась одна из самых известных юристов Болгарии Ваня Траянова. Об этом 22 декабря сообщила софийская газета «Факты». Прощание с Траяновой состоится в Софии 28 декабря в одном из центральных храмов болгарской столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших от COVID-19

По предварительным данным, смерть Траяновой наступила в результате последствий перенесенного коронавируса COVID-19. По словам ее родственников, она не была вакцинирована.

Траянова окончила юридический факультет Софийского университета им. Климента Охридского в 1984 году. В течение долгих лет работала следователем по особо важным делам при Прокуратуре НРБ, а в 1993 году стала юристом Коллегии адвокатов Софии.

В качестве защитника выступала на «громких» делах, связанных с полицейским насилием и преступлениями против личности, а также доказала невиновность своих клиентов в сотнях «сфабрикованных» дел.

«Мы потеряли настоящего профессионала», — отмечено в некрологе, подписанном представителями коллегии.