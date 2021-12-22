Рим, 22 декабря, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Правительство Италии пока не будет принимать новых решений о снижении налогов, необходимые средства для этого отсутствуют, заявил в среду, 22 декабря, министр экономики Даниэле Франко.

Camera dei deputati Парламент Италии

Как сообщалось ранее, в бюджете и проекте налогового маневра в Италии на 2022 год запланировано выделение 8 млрд евро на компенсацию выпадающих из-за снижения налогов доходов. При этом в профсоюзах отмечают, что налоги снижают в основном среднему классу, а не рядовым трудящимся.

Сенат Италии рассмотрит проект бюджета накануне Рождества (24 декабря), нижняя палата парламента — накануне нового года (29−31 декабря).