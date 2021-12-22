Москва, 22 декабря, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Статус Украины по результатам работы «Восточного партнёрства» — полуколония. Об этом 22 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ. специалист по внешней политике Евросоюза и истории стран Центральной Европы Вадим Трухачёв.

Eap-csf.eu Восточное партнерство

«Итогом работы «Восточного партнёрства» для Украины является превращение её в разменную монету в отношениях между Россией и Западом», — заявил эксперт.

Выгода Евросоюза от «партнёрства» очевидна, хотя и не абсолютна. Пусть ему и не удалось превратить Украину в витрину демократии, однако она устойчиво относится к его сфере влияния, и её отношения с Россией находятся почти на полном нуле, отметил Трухачев.

Что касается самой Украины, то, кроме морального удовлетворения от участия в европейском проекте, объективных выгод не просматривается. «Её статус похож на статус в лучшем случае подмандатной территории ЕС, а то и полуколонии» — заключил эксперт.

Напомним, что 15 декабря состоялся саммит «Восточного партнёрства», на котором президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.