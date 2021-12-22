Рим, , 22:26 — REGNUM Оперштаб Италии по борьбе с коронавирусом 23 декабря обсудит возможное сокращение периода между второй прививкой от коронавируса и ревакцинацией, сообщил в среду, 22 декабря, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.ru

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Исследования показывают, что после пяти месяцев эффективность вакцины заметно снижается, напомнил он.

Оперштаб рассмотрит также и возможное ужесточение ограничений в стране — от обязательного ношения масок в общественных пространствах под открытым небом до сокращения периода действия «антикоронавирусного сертификата».

По данным на 22 декабря, в Италии умерли 136 077 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 146 (днем ранее — на 153). Число подтвержденных носителей выросло на 36 293 (днем ранее — на 30 798), что является самым высоким показателем более чем за год. Днем ранее также был зафиксирован «рекордный» более чем за год показатель. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 472 469 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 402 729 человек (на 18 585 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние семь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,16 миллиона человек (более 76,6% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).